Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 июня.

Так, синоптики предупреждают о том, что в период с 30 июня по 3 июля чрезвычайная пожароопасность сохранится в юго-восточных районах и ожидается в Приазовье. Пожароопасность четвёртого класса сохранится в северо-западных, центральных, южных районах, Приазовье, а также в Ростове-на-Дону и Белокалитвинском районе.

Жителей региона призывают не разводить костры на природе, не выжигать сухую траву, соблюдать меры пожарной безопасности.