Киев, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки в ВСУ выявили один новый случай заражения коронавирусом, сообщили 30 июня в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

По последним данным, всего в данный момент в ВСУ COVID-19 болеет 181 пациент, на карантине пребывает 555 человек.

За время пандемии выздоровели 310 членов ВСУ, зафиксировано пять летальных случаев, вызванных осложнениями болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки на Украине выявили свыше 700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии обнаружили 44 334 случая.

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