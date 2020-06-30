Иваново, , 12:22 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили региональном оперативном штабе 30 июня.

«44 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по одному из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — сообщили в оперштабе.

Всего в Ивановской области официально зарегистрирован 4691 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2923 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом.