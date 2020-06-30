Саратов, , 12:29 — REGNUM В связи с невостребованностью у саратовцев кол-центр городской администрации с 1 июля закрывают, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Так, в понедельник, 29 июня, в кол-центр саратовцы обратились лишь девять раз, из них пять сообщений из интернет-мессенджеров и четыре телефонных звонка. Традиционными вопросами остаются поездки в Саратов из других регионов, полное снятие ограничений и выплаты детских пособий. Из-за постоянного снижения количества обращений в кол-центр 30 июня — последний рабочий день организации. Горожане фактически перестали пользоваться услугами операторов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по поручению губернатора Валерия Радаева со 2 апреля работала горячая линия по ситуации с коронавирусной инфекцией.

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