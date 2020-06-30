Москва, , 12:15 — REGNUM На сегодняшний день в России количество безработных граждан достигло 2,7 млн человек. Об этом сегодня, 30 июня, в ходе круглого стола, проводимого в рамках Российской недели бизнеса, заявил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

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«Это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году, — уточнил Васильев. — Это серьёзное давление, которое мы испытываем».

При этом, по его словам, число вакансий в службе занятости в два раза меньше, чем эта цифра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что только за период действия карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, попали под сокращения и лишились рабочих мест 680 тыс. граждан РФ. По его словам, с 1 апреля зарегистрировались в статусе безработных два млн человек, треть из которых «попали под сокращение».

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