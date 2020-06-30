Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области ещё два пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе зафиксировано 95 случаев смерти от данной инфекции. Сколько же больных COVID-19 умерли по другим причинам, не сообщается. В Пермском крае умерли от других заболеваний 47 больных COVID-19, в Челябинской области — 62.

В штабе называют эпидемиологическую ситуацию стабильной и контролируемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 12 792 случая заражения коронавирусом.