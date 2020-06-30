Джакарта, , 12:04 — REGNUM Власти Индонезии объявили, что за сутки в стране подтвердили 1293 случая заражения SARS-CoV-2 и 71 случай смерти, сообщает Detik.

Согласно последним данным, по состоянию на 30 июня 2020 года в Индонезии выявлено 56 385 случаев заражения SARS-CoV-2, 2876 человек скончались и 24 806 пациентов выписали из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини внезапно упала на колени и заплакала перед индонезийской ассоциацией врачей города во время дискуссии, посвященной борьбе с COVID-19 в Сурабая.

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