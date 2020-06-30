Таллин, , 12:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории Эстонии было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, и теперь их общее число достигло 1989. Об этом 30 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1989 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране никто не умер от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

При этом сообщается, что в настоящее время в Эстонии 1829 пациентов вылечились от COVID-19 и что всего за время пандемии в стране было проведено свыше 106 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Узбекистана с 1 июля ужесточат ограничительные мероприятия из-за осложнения эпидемиологической ситуации в стране.