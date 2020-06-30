Ставрополь, , 12:08 — REGNUM За пять дней (с 25 по 29 июня) участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ставропольском крае приняли почти 950 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в краевом медиацентре общероссийского голосования. Население региона, напомним, составляет около 2,8 млн человек.

«Жители Ставрополья активно пользуются новыми формами для голосования — на придомовых территориях и на дому. Также они оценили возможность отдать свой голос в удобное для себя время в течение недели», — сказано в сообщении.

Напомним, общероссийское голосование стартовало 25 июня и продлится до 20:00 1 июля, после чего избирательные комиссии приступят к подсчету голосов, в том числе по результатам голосований на придомовых территориях и на дому.

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