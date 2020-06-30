Волгоград, , 11:58 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Таким образом, с начала пандемии скончалось 39 человек, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.

57-летняя жительница Волгограда сначала лечилась самостоятельно дома, а при ухудшении самочувствия обратилась в скорую медицинскую помощь. Её госпитализировали в клиническую больницу №4. У пациентки был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией и имелись хронические заболевания эндокринной системы.

Второй скончавшийся — мужчина 57 лет, также проживавший в Волгограде. Он обратился к врачам при ухудшении самочувствия. Пациента госпитализировали в больницу №16, установлен коронавирус с двусторонней пневмонией.

В больницах региона на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3383 человека, в том числе 161 ребёнок.