Ульяновск, , 11:54 — REGNUM В Ульяновской области выявлено 106 новых носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По данным на 30 июня (10:35 мск), в регионе с начала пандемии коронавируса подтверждено 5780 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 106.

Выздоровели 3003 человека, в том числе за последние сутки — 94 пациента. В настоящее время продолжают лечение 2738 граждан.

Также зарегистрировано ещё три летальных исхода, всего в Ульяновской области скончались 39 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении волонтера из посёлка Карсун Ульяновской области Светланы Анурьевой орденом Пирогова (посмертно). Девушка была участником движения «Волонтеры-медики» и, несмотря на тяжёлое неоперабельное заболевание, в условиях пандемии коронавируса до последнего продолжала помогать людям: развозила продукты одиноким пенсионерам, отрабатывала заявки.

Напомним, за последние сутки в Поволжье выявили 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 72 959 случаев.