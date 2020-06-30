Петрозаводск, , 11:58 — REGNUM В Карелии вновь отмечен суточный рост заражений коронавирусной инфекцией, что, по мнению главы региона, связано не только с увеличением объема исследований на коронавирус, но также с не слишком ответственным отношением граждан к соблюдению мер безопасности. Об этом 30 июня заявил Артур Парфенчиков.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в регионе выявлено 1 337 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, из них 43 — новые случаи за последние сутки, в том числе двое детей.

Это 29 жителей Петрозаводска, трое из города Беломорск, и еще трое жителей Медвежьегорского района — два из поселка Повенец и один — из Толвуя. Также по одному заболевшему жителю выявлено в селе Ковера Олонецкого района, городе Костомукша, селе Крошнозеро Пряжинского района, городе Питкяранта, в поселке Вялимяки Лахденпохского района, в поселке Колово Пудожского района, в поселке Вуорио Сортавальского района. Кроме них, выявлен еще один заболевший рабочий Белопорожских ГЭС.

Как уже отмечал глава региона, в Карелии заболеваемость коронавирусной инфекцией носит волнообразный характер: число новых случаев колеблется от 24 до 50 в сутки, то уменьшаясь, то вновь возрастая.

«Конечно, мы серьезно увеличили количество тестов, которые проводят наши лаборатории. Но, к сожалению, больше стало и не слишком ответственного отношения к соблюдению мер безопасности: многие жители машут на них рукой, не только подвергая риску свое здоровье, но и ставя под угрозу здоровье окружающих», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Добавим, с начала пандемии в республике выписано 599 человек в том числе 30 — за сутки: 16 петрозаводчан, два жителя Суоярвского района, по одному жителю Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского и Медвежьегорского районов, а также по четыре рабочих Белопорожских ГЭС и «вадовцев».

Всего проведено 78 162 исследования, это на 1 498 больше, чем сутками ранее. 1 457 человек находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 32 человека. 21 человек находится в местах обсервации.

Помимо этого, 755 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля. За прошедший день количество таких пациентов увеличилось на 11 человек. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 62 человека, умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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