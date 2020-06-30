Биробиджан, , 11:48 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшие сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 426, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре по мониторингу ситуации.

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За сутки в регионе выздоровели 2 пациента. За весь период полностью излечились 347 человек, умерли — 5.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 1707 носителей SARS-CoV-2.