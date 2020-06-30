Москва, 30 июня 2020, 11:46 — REGNUM Использованию механик дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральном уровне, обеспечению их надёжности и легитимности уделяется повышенное внимание как со стороны Центральной избирательной комиссии, так и со стороны общественных наблюдателей, сообщил заместитель исполнительного директора, руководитель аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
По словам эксперта, последняя, «решающая и тотальная» проверка будет проведена 30 июня, после завершения электронного голосования и перед началом основного дня голосования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам проходит в стране и за рубежом с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля, объявлен выходным.
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