Москва, , 11:46 — REGNUM Использованию механик дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральном уровне, обеспечению их надёжности и легитимности уделяется повышенное внимание как со стороны Центральной избирательной комиссии, так и со стороны общественных наблюдателей, сообщил заместитель исполнительного директора, руководитель аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«Здесь недопустима непрозрачность и любые другие факторы, как например задвоение голосов онлайн и офлайн, которые могут повлиять на чистоту результата. Именно поэтому в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими проведение общероссийского голосования, чтобы исключить случаи двойного голосования, когда избиратели могут проголосовать как онлайн, так и традиционным способом, ЦИК и нижестоящие комиссии приняли решение о проведении ежедневных сверок списков голосующих», — сказал он.

По словам эксперта, последняя, «решающая и тотальная» проверка будет проведена 30 июня, после завершения электронного голосования и перед началом основного дня голосования.

«В общей сложности участковые избирательные комиссии в ручном режиме проверят 1,05 млн записей в списке электронных избирателей. При этом, те, кто подавал заявление на ДЭГ, но не проголосовал электронно, автоматически получают право прийти и проголосовать на своём избирательном участке 1 июля», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам проходит в стране и за рубежом с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля, объявлен выходным.

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