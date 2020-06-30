Москва, , 11:42 — REGNUM Инвестиционная компания А1, которая входит в «Альфа-Групп», займётся поиском, арестом и обращением взыскания на активы бывшего владельца Межпромбанка, экс-члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева. Соглашение о сотрудничестве по этому вопросу с компанией заключило Агентство по страхованию вкладов.

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В А1, которое является конкурсным управляющим банка, напомнили, что Пугачев привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка на сумму 75,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы признал Сергея Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. По заявлению Агентства страхования вкладов суд обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.

В 2009 году Пугачев получил гражданство Франции. В 2012 году он отказался от российского гражданства.