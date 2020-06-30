Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM Известный уральский хирург Юрий Мансуров скончался от новой коронавирусной инфекции, а не от тромбоэмболии, написала супруга покойного Юлия на странице в Facebook.

Таким образом Мансурова прокомментировала заявления друзей умершего, которые говорили о смерти врача от тромбоэмболии.

«До заболевания не было у него никакой тромбоэмболии. Она развилась как осложнение при COVID, и с ней довольно быстро и успешно справились», — сообщила вдова.

В смерти мужа виноват коронавирус, уверена Мансурова.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти хирурга стало известно 24 июня 2020 года. Мансуров работал в ОКБ № 1.

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