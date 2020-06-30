Благовещенск, , 11:40 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 1707 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Наибольшей прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки показал Благовещенск — +10, на втором месте Тында — +6 и на третьем Свободный — +5.

Большая часть пациентов с коронавирусом — 46,7% — переносят заболевание в форме пневмонии, 38,3% — ОРВИ, 15% — бессимптомно. Полностью излечились в Приамурье 629 человек.

В области провели более 106 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 30 июня выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2959 случаев.