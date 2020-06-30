Орел, , 11:39 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Орловской области, сводку 30 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

117 человек за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением. В то же время два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались.

Всего в Орловской области с 24 апреля подтверждено 4513 случаев заражения коронавирусом, 2823 человека выписаны, 61 пациент скончался.

Добавим, что накануне губернатор Андрей Клычков объявил о том, что регион переходит ко второму этапу снятия ограничений.

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