Москва, , 11:40 — REGNUM Темы защиты исторической правды в поправках к Конституции РФ довольно долго обсуждалась на заседании рабочей группы. Интерес к истории связан с двумя вещами, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный руководитель Института всеобщей истории РАН, член рабочей группы по Конституции Александр Чубарьян.

«Во-первых, в контексте понимания нашей идентичности, в контексте общего подхода к нашим традициям. Во-вторых, эта поправка появилась не изолировано, а в тесной связи с упоминанием о защите культуры и языка.

Язык, культура и история — это основополагающие компоненты идентичности каждого государства, в том числе и России.

Что касается истории, то при обсуждении не было разногласий вставить слово «история». В этой поправке говорится, что государство защищает правду истории. Прямо о Великой Отечественной войне не упоминается, но подразумевается.

Потому что Великая Отечественная война — это не сиюминутный момент, это главное событие XX века. Я уверен, что оно останется таковым в истории нашей страны на многие десятилетия и столетия дальше.

Упоминается поддержка защиты нашего Отечества, не допускается умаление роли России и значения подвига народа при защите Отечества. Это важно, потому что есть попытки умалять роль России в войне.

Именно поэтому была принята такая формула — она сочетает в себе и обращение к традициям, и одновременно защиту исторической правды, которая составляет главный элемент подхода к истории и конкретно роли России в защите нашего Отечества. Конечно, имеется в виду прежде всего Великая Отечественная война.

Это очень важно для будущих поколений. Очень многие молодые люди не знают истории. В развитии этого пункта Конституции РФ я бы поддержал идею расширения преподавания истории Великой Отечественной войны в российских школах», — высказал свое мнение Александр Чубарьян.

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