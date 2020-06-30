Калуга, , 11:38 — REGNUM 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 6 тыс. 66 положительных тестов. 2 тыс. 432 человека находятся на лечении, 3 тыс. 590 человек выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (644), в Обнинске (464), в Боровском районе (281), Малоярославецком районе (162), в Жуковском районе (158) и в Кировском районе (101).

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