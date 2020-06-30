Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Прибывающих в Ростовскую области теперь не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Это следует из принятых мер по смягчению режима безопасного поведения в регионе, передаёт ИА REGNUM.

Так, в постановлении правительства Ростовской области № 587 от 26 июня 2020 года указано, что положение одного из пунктов постановления № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» «не применяются со дня вступления в силу настоящего постановления». Согласно документу, это означает, что установленное с 16 апреля 2020 года правило соблюдения двухнедельной самоизоляции приезжающими на Дон гражданами отменяется.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 27 и 29 июня разрешены спортивные мероприятия с ограниченным участием зрителей, групповые тренировки, кафе и рестораны открыли летние площадки, возобновили работу курортные отели и базы отдыха, зоопарки и парки культуры и отдыха. Послабления введены и для пожилых граждан.

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