Москва, , 11:31 — REGNUM Оргкомитет конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подвел итог первого месяца бесплатного образовательного марафона #Лидерыменяютмир.

Марафон #ЛидерыМеняютМир стартовал 2 июня и будет длиться год. В первый месяц участниками стали 27,5 тысяч россиян. Присоединиться к марафону можно в любой момент. Каждый месяц тренируется один навык или одна компетенция, которые оцениваются на конкурсе «Лидеры России», тем самым помогая участникам марафона подготовиться к четвертому сезону.

В первый месяц участникам марафона #Лидерыменяютмир было предложено погрузиться в изучение природы лидерства, оценить свои лидерские качества и усовершенствовать управленческие компетенции.

«Чтобы самосовершенствоваться, необходимо каждый день узнавать что-то новое и развиваться. Для этого мы и запустили наш образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир. Лидерство состоит из множества умений: критического мышления, саморазвития, продвижения идей, решения конфликтов, личной ответственности, многозадачности и т.д. Чтобы понять, как развить в себе тот или иной навык, для начала необходимо получить оценку уровня его владения. Участники марафона #ЛидерыМеняютМир прошли набор тестов, провели анализ своих сильных и слабых сторон, каждый день получали задания на тренировку и корректировку различных навыков, ссылки на полезные материалы — мотивирующие статьи и списки рекомендуемой литературы, видео-советы от членов Наблюдательного совета и наставников конкурса «Лидеры России», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, в Инстаграм-аккаунте конкурса «Лидеры России» победители конкурса прошлых лет и ведущие эксперты провели прямые эфиры по темам Лидерства и достижении целей:

победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич рассказал о лидерстве и целеполагании;

рассказал о лидерстве и целеполагании; педагогический дизайнер, старший методист мастерской управления «Сенеж», эксперт по Generation Relations Анна Завалина свой эфир посветила теме, как создавать мотивацию и управлять людьми из разных поколений;

свой эфир посветила теме, как создавать мотивацию и управлять людьми из разных поколений; председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер «ЭКОПСИ-Консалтинг», бизнес-консультант, автор книги «Практики регулярного менеджмента» Павел Безручко рассказал, что такое лидерство, как развить в себе лидерские качества, поделился наблюдениями, как проявляют себя лидеры на конкурсе и методами их оценки, а также дал советы и рекомендации по подготовке к новому сезону;

рассказал, что такое лидерство, как развить в себе лидерские качества, поделился наблюдениями, как проявляют себя лидеры на конкурсе и методами их оценки, а также дал советы и рекомендации по подготовке к новому сезону; победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова провела прямой эфир «Про наставничество», где рассказала, чем полезен этот институт как для самого наставника, так и для подопечного, а также о том, как развивать себя и персонал; как формировать кадровую политику, искать себе сильных людей и как лидеры в клубе «Эльбрус» уже меняют мир.

«Иногда для достижения поставленной цели необходимо вдохновиться чьим-то примером, например, прочитав биографию или посмотрев документальный фильм о личности, совершившей невероятный шаг в бизнесе, государственном управлении или общественной работе. Для такого вдохновения каждый месяц организаторы марафона готовят для участников эксклюзивные видео-истории жизни и успеха наставников и членов наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», — поделился Алексей Комиссаров.

В рамках месяца «Лидерство» на сайте ЛидерыМеняютМир. рф вышло интервью Евгения Демина — генерального директора компании SPLAT, наставника конкурса «Лидеры России», сумевшего создать всемирно известную успешную компанию в высококонкурентной среде. Зубные пасты SPLAT — полностью российский продукт. За первые 10 лет существования, по данным Стэндфордского университета, этот бренд вошел в топ-30 самых быстрорастущих брендов в мире. На сегодня товары SPLAT экспортируются в 60 стран. В интервью Евгений Демин рассказал, как зародилась идея создания компании, что является стимулом развития и какая идея помогла выйти из жесточайшего кризиса.

По итогам выполнения финального задания месяца участники марафона #ЛидерыМеняютМир, показавшие хорошие результаты, получат сертификат о завершении изучения компетенции «Лидерство».

Первого июля стартует новая компетенция — «Работа в команде». Участники образовательного марафона смогут: повысить навыки командной работы; проанализировать, насколько эффективно работает их команда, узнают, как улучшить ее работу; научатся определять роли в команде; понимать своих коллег и выстраивать взаимоотношения внутри коллектива.

Участников марафона #ЛидерыМеняютМир также ждут теория, полезные практики и инструменты для увеличения эффективности командной работы. Свои советы дадут наставники и члены Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России»: Михаил Швыдкой, Светлана Журова, Павел Лунгин, Марина Лошак, и др.

В инстаграм-аккаунте «Лидеры России» победители конкурса и ведущие эксперты страны во время прямых эфиров поделятся опытом организации сильнейших команд России. Ежедневные задания ждут участников в телеграм-канале марафона. Вдохновляющее интервью месяца даст российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов.