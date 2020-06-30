Йошкар-Ола, , 11:31 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 июня выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2959 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выздоровели 2824 человека, то есть 95,4% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За сутки выписаны шестеро жителей республики. 23 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 30 июня выявили 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 72 959 случаев.

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