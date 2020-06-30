Владикавказ, , 11:29 — REGNUM Задержанный в Северной Осетии гражданин, собиравшийся устроить теракт во Владикавказе, признал свою вину. Он арестован, ожидается прибытие адвоката для дальнейших следственных действий, пишет «Интерфакс-Юг».

Как сообщили 30 июня в пресс-службе ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Помимо этого, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела — о покушении на совершение теракта.

На кадрах видео, опубликованных ФСБ, запечатлено задержание злоумышленника, которое проходило на автодороге в Северной Осетии. Под мостом у несостоявшегося террориста был оборудован тайник, куда он приехал, чтобы, по его словам, забрать рюкзак с компонентами для изготовления взрывного устройства, в том числе пластиковой бутылкой, наполненной гвоздями, аккумулятором, проводами и скотчем.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный был сторонником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировал устроить теракт в зданиях мэрии Владикавказа и Верховного суда республики. В настоящее время он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.