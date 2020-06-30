Смоленск, 30 июня 2020, 11:25 — REGNUM 37 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 30 июня.
60 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Новых летальных исходов среди пациентов с заражением за сутки не зарегистрировано.
Всего с 28 марта по 30 июня на территории Смоленской области подтвержден 4581 случай заражения коронавирусом, 2343 человека выздоровели. 65 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.