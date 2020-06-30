Саранск, , 11:25 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3394 случаев, сообщает оперативный штаб России.

С момента начала наблюдений в республике выздоровели 2,2 тыс. человек, таким образом 64,8% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 42 жителя Мордовии. 26 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике так же было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальное число новых выявленных носителей коронавируса в регионе фиксировалось по состоянию на 9 июня — 66 человек. После этого темп распространения инфекции в республике постепенно снижается.