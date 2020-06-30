Томск, , 11:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 57 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в региональной администрации.

У 43 человек нет симптомов, у троих диагностирована пневмония, у 11 наблюдаются признаки ОРВИ.

За сутки в регионе выздоровели 105 человек. Общее количество выздоровевших — 1079 человек.

Всего в Томской области по состоянию на 30 июня коронавирус выявлен у 2254 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались 14 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили 53 новых носителя коронавируса