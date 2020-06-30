Южно-Сахалинск, , 11:31 — REGNUM Военные, маячники и механики на полуострове Крильон Сахалинской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, представители Невельской избирательной комиссии вылетели на Крильон на вертолёте. В голосовании в одном из самых отдалённых уголков России принял участие 61 человек. Это военные, которые несут службу на полуострове, механики маяка Крильон.

Голосование, несмотря на полевые условия, проходило с соблюдением всех санитарных требований: и члены комиссии, и избиратели были обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдали дистанцию.

Механики маяка Крильон Ольга и Андрей Калачевы рассказали, почему принимают участие в голосовании.

«Я родилась в 1981 году. Помню, в моём детстве в порту Корсаков стояли военные корабли. Мне не чуждо чувство патриотизма. Мне было бы стыдно, если бы я не приняла участие в общероссийском голосовании. Ждали, когда прилетит избирком на вертолёте, чтобы тоже проголосовать», — рассказала Ольга Калачева.

Из благ цивилизации на Крильоне — японский интернет и спутниковое телевидение. Проголосовать онлайн жители полуострова не могут. Поэтому к ним и прилетает избирком на вертолёте. Всего же в Сахалинской области труднодоступные места, в которых живут люди, есть в 11 муниципалитетах. И в каждый такой населённый пункт сегодня спешат на вертолётах члены избиркома. На сегодняшний день они охватили уже более 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 25 по 29 июня по поправкам к Конституции РФ проголосовали порядка 22% избирателей.