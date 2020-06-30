Москва, , 11:24 — REGNUM Певица Анита Цой попала в больницу с выявленным случаем коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь певицы Анна Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — сказала Кружель агентству РИА Новости.

Она затруднилась сказать, где артистка могла заразиться инфекцией, поскольку соблюдала режим самоизоляции.

При этом издание «Дни.ру» сообщает со ссылкой на врачей, что состояние Цой «серьёзное, но не безнадёжное».