Астрахань, , 11:23 — REGNUM В Астраханской области 30 июня подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3513 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 495 человек. За весь период 2588 человек выздоровели и были выписаны, 31 человек скончался.

Под амбулаторным наблюдением находится 3221 человек, 8792 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,94.

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