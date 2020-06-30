Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области специалисты лабораторий выполнили 2,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 июня.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 98,28. За весь период в донских лабораториях было проведено почти 251 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 30 июня, за сутки в Ростовской области 94 человека получили положительный результат теста на коронавирус, 228 пациентов выздоровели, пять человек скончались.

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