Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Свердловская область по-прежнему находится на плато по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено сразу 276 новых случаев заражения, хотя данные случаи фиксировались в течение недели, но почему-то о них не сообщалось. Тем не менее, ситуация стабильная, уверены специалисты.

«Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют», — заявила главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 12 792 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.