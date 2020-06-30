Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 30 июня выявили 203 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе число заражений SARS-CoV-2 составило 17 481 случай с момента начала наблюдения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровел 11 071 человек, за сутки выписаны 357 нижегородцев. Таким образом, выздоровели уже более 63,3% от общего числа носителей коронавируса в регионе. 234 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались пятеро жителей области.

В настоящее время лечение в инфекционных стационарах получают около 1,6 тыс. человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, более 4,5 тыс. наблюдаются амбулаторно в связи с бессимптомной или легкой формой течения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель выздоровевших от общего числа носителей коронавируса в области составлял 62%.