Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 199,8 носителей SARS-CoV-2. Стоит отметить, что в регионе второй день подряд высокий показатель выявленных за сутки случаев заражения — более 70. Ранее резкий прирост объяснили вспышкой на рынке Орска.

С начала пандемии в регионе выявлено 3 777 случаев заражения SARS-CoV-2. Скончалось 19 пациентов. Оправились от болезни 2 672 пациента.

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