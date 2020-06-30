Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Разработчики многопользовательского шутера Valorant будут добавлять в игру шесть новых персонажей каждый год. Об этом 29 июня сообщил портал Polygon.

Исполнительный продюсер проекта Анна Донлон заявила, что Riot Games будет выпускать по одному новому агенты для каждого акта игры. Напомним, в Valorant длительность одного акта составляет примерно два месяца.

Valorant — это соревновательный экшен от американской студии Riot Games, авторов League of Legends. Его релиз состоялся 2 июня 2020 года.

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