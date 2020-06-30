Москва, , 11:17 — REGNUM Процедура проведения голосования по изменениям в Конституции РФ в несколько дней полностью себя оправдала. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Семь дней идет всего в целом голосование. Но уже сейчас можно сказать, что вот это вот многодневное голосование полностью себя оправдало. Это удобно для граждан», — сказал Григорьев.

По его словам, таким образом избирательные комиссии добились своей ключевой цели, а именно — разведения потоков голосующих, в силу чего отсутствовала скученность.

Григорьев подчеркнул, что все эти меры выполняются образцово.