Самара, , 11:18 — REGNUM Три женщины с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, одна умершая 47-летняя пациентка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Вторая 69-летняя женщина страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы. Третья 89-летняя пациентка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и почек.

Сообщается, что всего в этом субъекте РФ скончались 56 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в регионе выявлено 4837 фактов заражения коронавирусом. При этом 51 носитель коронавируса выявлен в минувшие сутки. Больше всего выявляли в прошедшие 24 часа в Самаре (18 инфицированных человек) и в Тольятти (13 граждан).

При этом справились с вирусом 2714 человек (в том числе 79 человек в минувшие стуки). На учете у врачей находятся 483 человека.

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