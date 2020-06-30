Кишинёв, , 11:17 — REGNUM Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан принял решение покинуть ряды Соцпартии страны и присоединиться к оппозиционной группе Pro Moldova. Об этом молдавский народный избранник написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сообщаю, что покидаю фракцию Партии социалистов в парламенте и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova», — написал в своем сообщении Гацкан.

Также он указал, что, хотя и участвовал в выборах в парламент страны при поддержке Соцпартии, никогда не вступал ни в одну из партий.

Кроме этого, депутат отметил, что принял такое решение из-за того, что правящая коалиция, по его мнению, не смогла справиться с пандемией коронавируса в стране.

При этом Гацкан выразил надежду, что его присоединение к оппозиционерам сможет оказать влияние на ситуацию в Молдавии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционная парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий к созданию антиправительственного блока для смещения правительства Иона Кику.