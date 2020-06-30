Осака, Япония, , 11:12 — REGNUM Открытие парка развлечение Super Nintendo World перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 июня сообщило издание Kotaku.

Изначально открытие парка было запланировано на июль 2020 года. Пока не сообщается, как скоро в нём появятся первые посетители.

Напомним, Super Nintendo World находится на территории Universal Studios Japan. Все аттракционы этого интерактивного парка развлечений посвящены играм японской компании Nintendo.

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