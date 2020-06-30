Волгоград, , 11:13 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Два человека скончались, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.

В больницах с подозрением на инфекцию находятся 1980 взрослых и 55 детей. Всего в Волгоградской области к этому часу диагноз подтверждён у 6327 человек. Зарегистрированы два летальных исхода.

За сутки выписали 39 пациентов, с начала пандемии завершили лечение 2905 граждан.

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