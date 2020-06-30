Лондон, , 11:11 — REGNUM Полиция Великобритании нанимает сотрудников для выявления расизма в своих рядах, платя им больше, чем самим правоохранителям, сообщает 30 июня The Daily Mail.

Речь идет о сотрудниках полиции, которые получают 150 фунтов стерлингов в день вместе с покрытием их расходов за проверку кандидатов, желающих вступить в ряды Службы столичной полиции Лондона, на расизм. Их работа не носит постоянного характера, в противном случае в год их доход составлял бы 39 тыс. фунтов.

Такая сумма намного превышает оклад полицейского констебля, который зарабатывает в день 120 фунтов или 30 тыс. фунтов в год. По словам критиков, такой подход, в рамках которого этим экспертам платят «такие большие суммы» в сравнении с сотрудниками полиции, неразумен.

Тем не менее в Службе столичной полиции выступили в защиту такого подхода. Как отметили ее представители, «в интересах каждого, чтобы мы привлекали, нанимали и сохраняли в штате самых лучших сотрудников».

"Службе не стоит нанимать сотрудников, которые придерживаются открыто расистских взглядов», — подчеркнул Дэвид Спенсер из Центра по предупреждению преступности.

Тем не менее он указал на то, что такие траты неоправданны в условиях, когда основная ставка сотрудника полиции остается столь низкой.

Должность такого проверяющего была создана в 2003 году. Как следует из объявления о поиске новых сотрудников, полиции требуются люди, «обладающие жизненным опытом и понимающие проблемы этнического и гендерного разнообразия», а также готовые выделить по меньшей мере 25 дней в году, в том числе по субботам, для выполнения работы в рамках гибкого графика. Суть работы заключается в том, чтобы на основании своих здравых суждений оценивать «результаты работы кандидата в рамках ряда компетенций», а затем давать «конструктивную обратную связь с уверенностью и упорством».

В свою очередь в Службе столичной полиции отметили, что крайним упрощенчеством было бы сравнивать суточную оплату таких экспертов со штатными сотрудниками полиции, у которых есть пенсии и льготы.

Напомним, на фоне массовых протестов, начавшихся после убийства чернокожего Джорджа Флойда в США, в Великобритании также начались демонстрации против полицейского насилия в отношении этнических меньшинств. Следуя примеру американских демонстрантов, участники протестов в Соединенном Королевстве также стали наносить надписи на памятники и сносить их.