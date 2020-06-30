Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Следственным управлением СКР по Ленинградской области установлены личности советских летчиков, чьи останки были найдены на месте падения самолета в период Великой отечественной войны. Об этом 30 июня сообщили в СУ СК по Ленобласти.

В марте 2020 года было осмотрено место падения советского истребителя американского производства Р-40 «Томагавк» на территории Мгинского поселения Кировского района Ленобласти, между деревнями Погостье, Назия и Шум. На месте крушения были обнаружены останки погибшего советского летчика.

«Личность данного советского летчика была установлена по знакам различия лейтенанта ВВС РКК, а также при нем был найден рапорт на имя Кочерги Павла Петровича», — отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно документам центрального архива Министерства обороны РФ, Кочерга Павел Петрович 1913 года рождения, уроженец села Подставки Гельмязовского района Полтавской области Украинской ССР, был командиром звена 154 истребительного авиаполка. Не вернулся с боевого задания после воздушного боя 16 марта 1942 года. Считался пропавшим без вести.

В июне 2020 года следователями было осмотрено место падения советского истребителя МиГ-3 в 100 метрах от железнодорожной станции Невдубстрой. Здесь были обнаружены фрагментированные останки летчика и части самолета с указанием его серийного номера (№2223).

Согласно документам центрального архива Минобороны, это МиГ-3 серийный № 2223 под управлением младшего лейтенанта Николаева Василия Васильевича, который не вернулся с боевого задания (пропал без вести) 6 сентября 1941 года.

В настоящий момент обнаруженные останки исследуют судмедэксперты, которые должны окончательно идентифицировать личности погибших советских летчиков. После чего останки будут выданы родственникам для захоронения в семейных могилах.

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