Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии выявлен 51 новый носитель коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По данным на 30 июня (10:35 мск), в республике во время пандемии коронавируса подтверждено 5076 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 51.

Выздоровели 2900 человек, в том числе за последние сутки — 18 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 2145 граждан.

Новых летальных исходов нет, всего скончался 31 человек.

Отметим, по последним данным оперативного штаба Чувашии (на 26 июня), в республике развернуто около 2 тыс. коек для пациентов с COVID-19, Из них свободными оставались 316. Почти 40 человек находились на искусственной вентиляции легких. Ранее в республике частично возобновили работу библиотеки, также разрешены уличные занятия спортом.