* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Владикавказ, , 11:08 — REGNUM Стали известны объекты, которые планировал подорвать задержанный в Северной Осетии террорист. Его целью должны были стать здания мэрии Владикавказа и Верховного суда РСО-Алании, сообщили в управлении ФСБ.

Для совершения теракта задержанный собирался изготовить самодельное взрывное устройство. В его тайнике были найдены необходимые для этого компоненты.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ предотвратила совершение теракта в Северной Осетии. Задержан по подозрению в его подготовке 30-летний гражданин. У него была изъята переписка с боевиками из террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным пресс-службы управления ФСБ, сам задержанный планировал после совершения теракта выехать за пределы России для участия в незаконном вооруженном формировании.

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