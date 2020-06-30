Кызыл, , 11:07 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с начала антинаркотической акции уничтожено 19 га дикорастущей конопли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ликвидация зарослей началась с левобережных дач.

Как отмечается, растения опрыскиваются химическим веществом «Торнадо». В работе были задействованы сотрудники органов внутренних дел, муниципалитета, а также дружинники-добровольцы. Кроме того, определены ещё 20 га земли, на которой выявлены наркосодержащего растения.

«По решению антинаркотической комиссии были направлены письма в соответствующие организации, к которым относятся прилегающие территории, где растет конопля, для принятия мер по её уничтожению», — отметили в мэрии.

Читайте также: У жителей Тувы изъяли четверть центнера наркотиков