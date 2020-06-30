Киото, Япония, , 11:07 — REGNUM В развлекательном парке Toei Kyoto Studio Park в Киото (Япония) откроется аттракцион, посвящённый популярному аниме-сериалу «Евангелион». Об этом 29 июня сообщило издание Kotaku.

Уже в октябре 2020 года в парке установят огромный бюст робота Evangelion Unit-01. Посетители смогут фотографироваться рядом с ним, а также делать снимки прямо в кабине пилота.

Напомним, аниме «Евангелион» от режиссёра Хидэаки Анно выходило с 1995 по 1996 года. Сериал получил множество наград и обрел огромную популярность у зрителей.

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