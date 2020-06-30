Киев, , 11:04 — REGNUM За неделю 22−28 июня количество госпитализированных людей с коронавирусом на Украине составило 1410 человек, что вдвое больше, чем было ранее.

Об этом заявил на брифинге 30 июня глава украинского минздрава Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения, отметил чиновник, в период 18−24 июня Минздрав фиксировал количество госпитализированных с коронавирусом на уровне 749 человек, примерно также ситуация обстояла и ранее.

Министр напомнил, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии течения болезни.

Степанов добавило, что за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией.

«Если в конце мая у нас было за неделю порядка 2500 случаев пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составил 4705», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня в Украине госпитализировали рекордное за сутки количество пациентовс COVID-19 — 237 человек. На прошлой неделе в стране был зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом, в сутки фиксировали от 1 тыс. до 1,1 тыс. случаев. За минувшие сутки на Украине официально подтвердили 706 новых случаев заболевания.

Ранее в минздраве Украины заявили, что в некоторых регионах страны начинают заканчиваться места в больницах, приготовленные для коронавирусных больных. Например, в Закарпатье Украины такие больницы заполнены уже более чем на 70%.