Бузулук, Оренбургская область, , 11:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 30 июня, увеличилось число летальных исходов от коронавирусной инфекции. В COVID-центре Бузулука умерла пожилая пациентка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

По данным ведомства, жертвой заболевания стала жительница Первомайского района 1936 года рождения.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 3 777 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 2 672 пациента. Скончались 19 пациентов.

Читайте развитие сюжета: В COVID-центрах Оренбуржья лечатся 602 пациента