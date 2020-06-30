Мурманск, , 11:02 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до 15. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Число зараженных SARS-CoV-2 в регионе продолжает расти. За сутки опасная инфекция подтвердилась у 118 человек, из них 79 — в областном центре. Общее число носителей коронавируса в регионе выросло до 5211, из них 3529 человек уже признаны здоровыми.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский минздрав ожидает всплеска заболеваемости COVID-19.