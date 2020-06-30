Курск, , 11:02 — REGNUM В Курской области 30 июня зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 5080 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1969 пациентов: 121 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 87 — в Курской городской больнице № 6, 72 — в городском клиническом родильном доме, 68 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 32 — в Железногорской городской больнице № 1. 1598 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3078 пациентов, в том числе 90 — за последние сутки. Скончались 33 человека.

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